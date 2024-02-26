Пенсии некоторых россиян с 1 марта вырастут на 7,5%

В начале 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий россиянам.

С 1 марта увеличится размер выплат, в том числе неработающим пенсионерам, инвалидам и пенсионерам старше 80 лет, военным и другим получателям государственных пенсий. В частности, сумма страховой части пенсии для неработающих граждан увеличится на 1572 рубля и составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль — до 23 449 рублей, пишут «Извести».

Также с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии — с 7567,3 до 8134,9 рубля. Индексация затронет более чем 32,6 млн неработающих пенсионеров, включая военных.

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В марте 2024 года россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Инвалиды I группы получат такую же выплату. Но стоит учитывать, что прибавку можно получить только по одному критерию — за возраст или по инвалидности.

Ранее Путин предложил с 1 марта увеличить выплаты медикам в малых городах и селах.