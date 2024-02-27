В стоках, попадаемых в Финский залив, зафиксировали превышение вредных веществ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Baltphoto.ru

В частности, Росприроднадзор ищет источник загрязнения сточных вод в Комарово.

В стоках, попадаемых в Финский залив, Росприроднадзор зафиксировал превышение вредных веществ. Под подозрением — собственник одного из домовладений, с территории которого выведена труба.

Ранее в этом районе специалисты уже брали пробы и обнаружили превышение БПК5, ХПК, аммоний-ионов, фосфат-ионов по фосфору и нефтепродуктов. Владельцу участка было объявлено предостережение, но требование на исполняется, передает 47Channel.

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