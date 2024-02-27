В стоках, попадаемых в Финский залив, зафиксировали превышение вредных веществ

В частности, Росприроднадзор ищет источник загрязнения сточных вод в Комарово.
В стоках, попадаемых в Финский залив, Росприроднадзор зафиксировал превышение вредных веществ. Под подозрением — собственник одного из домовладений, с территории которого выведена труба.
Ранее в этом районе специалисты уже брали пробы и обнаружили превышение БПК5, ХПК, аммоний-ионов, фосфат-ионов по фосфору и нефтепродуктов. Владельцу участка было объявлено предостережение, но требование на исполняется, передает 47Channel.
Вам будет интересно
Местные рыбаки жалуются на состояние водоемов в Курортном районе. Петербуржец похвастался первым в этом сезоне уловом корюшки. Правда, радость рыбака была...
27.02.2024 42