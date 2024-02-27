В Петербурге найден тайник с РПГ, снайперскими винтовками и автоматами — видео

Владелец схрона может быть заказчиком покушения на петербургского адвоката.

В Приморском районе Петербурга спецслужбы обнаружили целый арсенал оружия. Снайперские винтовки, гранатометы, автоматы и другое боевое оружие находилось в тайнике.

Как утверждает Mash на Мойке, арсенал может принадлежать заказчику недавнего покушения на петербургского адвоката. Киллер спутал его с личным водителем. Указывается, что убийца стрелял из пистолета, который ранее был частью тайника в Приморском районе.