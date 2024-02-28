В Мурино работники кафе скрутили буйного гостя

Работникам ресторана быстрого питания на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино пришлось усмирять буйного гостя.

Накануне вечером в заведение зашел 20-летний парень, он начал конфликтовать с персоналом и другими посетителями, нецензурно выражаться. Предположительно, юноша находился в нетрезвом состоянии.

Чтобы обезвредить буйного посетителя до приезда полиции, работникам кафе пришлось скрутить парня на полу. Прибывшие на место правоохранители доставили юношу в отдел. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.