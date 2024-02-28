Жителя Гатчинского района подозревают в развращении несовершеннолетней падчерицы

За развратные действия и половую связь с 13-летней падчерицей 25 февраля задержан 34-летний житель деревни Монделево Гатчинского района.

По данным следствия, впервые мужчина склонил девочку к интиму в 2019 году. Тогда пострадавшей было 13 лет. Это произошло в доме, где проживал злоумышленник.

С апреля по июль 2020 года мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку в строящемся доме на Звездной улице и в коттедже на Ленинградском шоссе в деревне Монделево.

Сначала в отношении подозреваемого завели уголовное дело о половой связи с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Затем предъявили обвинение по статье о развратных действиях.