Бастрыкин рассказал, что ждет артистов, поливавших грязью Россию, когда они вернутся на родину

Срока давности за дискредитацию ВС РФ для бежавших представителей шоу-бизнеса не будет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что артистам, которые ранее поливали грязью Россию и ее армию, при возвращении на родину придется ответить перед законом.

Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону, — цитирует Бастрыкина ТАСС