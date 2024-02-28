«Нам не нужны солдаты»: в Украине неожиданно высказались о вводе натовских войск в страну

Автор: Анастасия Щербакова
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Брат мэра Киева заявил, что Украине нужно оружие НАТО, а не ее солдаты.

Брат мэра Киева Виталия Кличко заявил, что Украина не нуждается в солдатах североатлантического альянса.

Заявления европейских чиновников о вводе войск НАТО на территорию страны отвлекают от того, что действительно нужно Украине. А именно — оружие и боеприпасы, заявил Кличко в беседе с Bild.

Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты, — приводит слова Кличко РКП.
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28.02.2024 59
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