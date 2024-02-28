Мужчина с акцентом растлил подростка в Ленобласти

В полицию 27 февраля обратилась 57-летняя жительница поселка Тайцы Гатчинского района. Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летнего сына 22 февраля около 20:00.

Мужчина растлил подростка возле дома в Железнодорожном переулке. Пострадавший мальчик смог назвать приметы преступника. На вид ему 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров. Был одет в черные куртку и штаны, а также шапку темного цвета.

Подросток вспомнил, что злоумышленник говорил с акцентом. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.