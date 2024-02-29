В Приветинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю школьницу

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло 28 февраля в поселке Приветинское Выборгского района Ленобласти.

В Приветинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю школьницу сбил ребенка, сбил насмерть, Приветинское, Ленобласть, ДТП, Выборгский районФото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
В Приветинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю школьницу сбил ребенка, сбил насмерть, Приветинское, Ленобласть, ДТП, Выборгский районФото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
В Приветинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю школьницу сбил ребенка, сбил насмерть, Приветинское, Ленобласть, ДТП, Выборгский районФото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 77-летний водитель на Suzuki сбил девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Водитель доставлен в полицию.

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