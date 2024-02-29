В Приветинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю школьницу

Смертельное ДТП произошло 28 февраля в поселке Приветинское Выборгского района Ленобласти.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 77-летний водитель на Suzuki сбил девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Водитель доставлен в полицию.