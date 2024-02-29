Госдума поддержала идею независимости цен в России от общемировых

Госдума 28 февраля одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен в России от показателей на мировых товарных рынках. Об этом сообщает «Российская газета».

В случае окончательного принятия закона динамика цен на тот или иной товар на мировых рынках не должна будет учитываться в России. А именно этот показатель не будет принимать во внимание Федеральная антимонопольная служба при подготовке решений.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова подчеркнула, что инициатива призвана бороться с необоснованным повышением цен на повседневные товары.