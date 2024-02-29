Двое подростков похитили пожертвования из церкви в Торошковичи

Полиция задержала двух юных жителей деревни Торошковичи Лужского района Ленобласти. Их подозревают в краже из местной церкви.

Предварительно, в ночь на 28 февраля, подростки 16 и 17 лет разбили окно в Церкови Воскресения Христова и похитили из храма две кружки с пожертвованиями. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

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Известно, что юноши нигде не учатся и не работают, а также состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Старший находился под подпиской о невыезде за кражу. Возбуждено уголовное дело.