Двое мужчин погибли при пожаре в Ломоносовском районе

В садоводстве «Надежда ВМА им. Кирова» в Ломоносовском районе загорелся частный дом. На месте происшествия работали дежурные смены 153-й пожарной части ППС Ленинградской области и 33-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

С огнем боролись 12 человек и три спецмашины. В 23:11 возгорание удалось ликвидировать. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие тела двух мужчин.

Личности погибших устанавливаются. Очевидцы рассказали, что в сгоревшем доме отдыхали трое мужчин – хозяин коттеджа, житель садоводства и гость из Санкт-Петербурга. Вечером ленинградец ушел домой.