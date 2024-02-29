Жителя Гатчинского района подозревают в неоднократных изнасилованиях детей

Полицейские расследуют семь уголовных дел в отношении 40-летнего мужчины из поселка Тайцы Гатчинского района. По данным следствия, с 2021 по 2024 год мужчина неоднократно насиловал трех несовершеннолетних девочек.

В полицию 7 января 2024 года обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что 40-летний супруг неоднократно насиловал ее дочь. В разные годы пострадавшей было от 13 до 16 лет.

Последнее преступление совершено 5 января 2024 года. Узнав о случившемся, мама девочки обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.

В ходе следствия выяснилось, что весной 2023 года мужчина также изнасиловал еще одну падчерицу. Тогда девочке было 17 лет. Кроме того, по данным следствия, в период с августа 2021 года по январь 2024 года мужчина насиловал еще одну несовершеннолетнюю. В разные годы пострадавшей было от 11 до 14 лет.