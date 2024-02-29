Пропавшего рыбака нашли мертвым на льду в Выборгском районе

На льду Выборгского залива в районе поселка Советский в Выборгском районе утром 29 февраля нашли тело 75-летнего пенсионера. Днем ранее поступил сигнал о пропаже мужчины.

По предварительным данным, погибшего нашли родственники. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено.

Известно, что мужчина ушел на рыбалку 28 февраля около 05:00, взяв с собой телефон. После полудня родные не смогли до него дозвониться, мобильный был выключен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.