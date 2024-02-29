Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

Президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд рублей, заявил во время оглашения послания Федерального собранию.

Кроме того, программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров. Выплата в 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка будет также продлена до 2030 года, «деньги на это есть», заявил глава государства.

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Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года. Также президент предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.