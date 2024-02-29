В России появятся пять новых нацпроектов

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о запуске новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных».

«Семья» призвана повысить качество жизни семей с детьми, а также поддержать рождаемость. Проект «Молодежь России» посвящен поддержке молодых россиян и будущему страны.

Нацпроект «Кадры» призван преодолеть нехватку высококачественных специалистов, а также помочь в профессиональном развитии и обучении граждан страны. Инициатива «Продолжительная и активная жизнь» должна до 2030 года помочь росту продолжительности жизни, а «Экономика данных» предполагает создание цифровых платформ во всех ведущих секторах экономики и социальной сферы.

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До конца года все новые нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой, заявил президент.