В России появятся пять новых нацпроектов

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о запуске новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных».
«Семья» призвана повысить качество жизни семей с детьми, а также поддержать рождаемость. Проект «Молодежь России» посвящен поддержке молодых россиян и будущему страны.
Нацпроект «Кадры» призван преодолеть нехватку высококачественных специалистов, а также помочь в профессиональном развитии и обучении граждан страны. Инициатива «Продолжительная и активная жизнь» должна до 2030 года помочь росту продолжительности жизни, а «Экономика данных» предполагает создание цифровых платформ во всех ведущих секторах экономики и социальной сферы.
До конца года все новые нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой, заявил президент.