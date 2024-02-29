В Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III

Власти Великобритании разработали план действий на случай смерти короля Карла III, у которого ранее было обнаружено онкологическое заболевание, сообщает Express.

План называется «Мост Менай» в честь подвесного моста в Уэльсе. Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, затем сделают объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией.

Пресс-служба Букингемского дворца 5 февраля сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил публичные обязанности, но продолжил работать с документами.