Студент выстрелил в мужчину из пистолета в Петербурге – фото

Мужчина получил химический ожог глаз после конфликта в магазине Санкт-Петербурга. На пострадавшего напал учащийся колледжа с аэрозольным пистолетом.
Ссора произошла 28 февраля около сетевого магазина на проспекте Ветеранов. Студент повздорил с персоналом супермаркета, на сторону работников встал 36-летний покупатель.
Конфликт продолжился на улице между посетителем и учащимся колледжа. В ходе ссоры последний выстрелил мужчине из аэрозольного пистолета «Пионер» в лицо. Пострадавшего госпитализировали.
Стрелка задержали росгвардейцы. Пистолет изъят.
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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