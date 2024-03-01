Шеф Пентагона: НАТО вступит в войну с Россией после поражения Украины

Поражение Украины в нынешнем конфликте приведет к военному столкновению НАТО и России, заявил 29 февраля в ходе слушаний в Палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией» – сказал Ллойд Остин
Он назвал очень тревожными оценки, по которым российские войска продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов в Украине.
«Теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон», – прокомментировала слова Остина официальный представитель МИД России Мария Захарова
На Западе все чаще заявляют о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. По словам Эммануэля Макрона, лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск в Украину.
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2198