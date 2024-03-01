Шеф Пентагона: НАТО вступит в войну с Россией после поражения Украины

Поражение Украины в нынешнем конфликте приведет к военному столкновению НАТО и России, заявил 29 февраля в ходе слушаний в Палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией» – сказал Ллойд Остин

Он назвал очень тревожными оценки, по которым российские войска продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов в Украине.

«Теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон», – прокомментировала слова Остина официальный представитель МИД России Мария Захарова

На Западе все чаще заявляют о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. По словам Эммануэля Макрона, лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск в Украину.