Шеф Пентагона: НАТО вступит в войну с Россией после поражения Украины

Автор: Сергей Агутин
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Поражение Украины в нынешнем конфликте приведет к военному столкновению НАТО и России, заявил 29 февраля в ходе слушаний в Палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией» – сказал Ллойд Остин

Он назвал очень тревожными оценки, по которым российские войска продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов в Украине.

«Теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон», – прокомментировала слова Остина официальный представитель МИД России Мария Захарова

На Западе все чаще заявляют о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. По словам Эммануэля Макрона, лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск в Украину.

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09.12.2023 2198
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