Банки с порохом нашли у жителя Подпорожского района, пока расследовали дело о краже

Полицейские 28 февраля провели обыск в дачном доме в деревне Соболевщина Подпорожского района. У 57-летнего местного жителя нашли четыре металлические банки с веществом темного цвета.

Экспертиза установила, что в них хранился дымный и бездымный порох. Он относится к категории метательных взрывчатых веществ. В каждой банке было по 407, 78, 2 и 141 грамму пороха.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о краже. Неизвестный 26 февраля обокрал дачный дом 61-летнего мужчины в Подпорожском районе. Полицейские хотели допросить 57-летнего мужчину, но нашли у него в доме порох.