Александр Дрозденко вручил государственные награды ленинградцам

Торжественная церемония награждения традиционно прошла празднованием Дня защитника Отечества и 8 марта

Награды из рук главы региона получили жители, внесшие свой вклад в развитие Ленобласти. Среди награжденных — представители агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, сотрудники «Научно-производственного объединения «Поиск», «Выборгского судостроительного завода», «Северной нерудной компании» и другие.Список награжденных в прикрепленном файле.

«Награда всегда говорит о том, что гражданина, неважно, руководитель это или человек, работающий непосредственно в поле, заметили, его труд оценили. Сегодня в зале находятся работники предприятий, который выполняют гособоронзаказ, многие из них нарастили объемы уже в 2-3 раза. Каждый из вас делает огромный вклад в развитие региона», — отметил Александр Дрозденко.

Ранее знаки отличия из рук главы региона получили больше 30 семей. Это мамы, у которых пять и более детей, папы, которые воспитывают пять и более детей.