Болгария отказалась от нефти из России

Автор: Анастасия Щербакова
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Решение о прекращении импорта российской нефти в страну начало действовать с 1 марта.

Румыния с сегодняшнего дня прекратила импорт нефти из России. Отказ от сырья из нашей страны был постепенным. С 1 января поставки снизились в два раза, с 1 февраля сократились уже до 25%, а с 1 марта — прекратились вовсе, передает Интерфакс.

Отказ Болгарии от российской нефти при этом был досрочным. ЕС освободил несколько стран, в том числе и республику, от запрета на поставки сырья из России до конца этого года.

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