В Петербурге смерть пенсионера за рулем машины привела к лобовой аварии

Следователи полагают, что 67-летний водитель умер во время управления автомобилем, что и стало причиной ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Приморском районе Петербурга 1 марта. По имеющимся данным «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником «КИА».

Не исключается версия, что водитель французской иномарки скончался еще до аварии, что и привело к лобовому столкновению.

Водитель «Рено» скончался на месте, при этом следователи не исключают, что причина смерти может быть не связана с ДТП, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.