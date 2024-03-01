Путин дал гражданство супружеской паре из Германии, которая строит деревню для немцев в Нижегородской области

Ремо и Биргит Кирш переехали в Россию год назад и почти сразу принялись строить деревню для своих соотечественников, которые также мечтают перебраться в нашу страну.

Президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства супружеской паре из Германии. Ремо и Биргит Кирш перебрались в Россию весной 2023 года.

Супруги почти сразу прославились в соцсетях. Пожилая чета занялась строительством деревни под Нижним Новгородом для своих соотечественников. В интервью супруги рассказывали, что среди немцев много тех, кто любит Россию и хотят также переехать в нашу страну.