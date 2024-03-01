Молодой парень разбился насмерть на глазах у ребенка, выпав с балкона 17-этажной высотки в Петербурге

Жуткая трагедия произошла на проспекте Энтузиастов 1 марта.
Жуткая картина была записана на камеру домофона в одном из дворов на проспекте Энтузиастов. Отец со своей дочкой присели на лавочку у парадной, как вдруг, рядом с ними упал молодой человек.
Как передает Mash на Мойке, парень выпал с одного из балконов 17-этажного дома. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть. На месте работают правоохранительные органы.
Видео не для слабонервных.
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01.03.2024 21