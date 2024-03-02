Россиян призвали уже вакцинировать своих собак от клещей

Паразиты начинают пробуждаться уже в марте с первыми оттепелями.
В Российской кинологической федерации (РКФ) советуют россиянам начать вакцинировать своих питомцев уже сейчас. Первые клещи пробуждаются при небольших оттепелях в 5-7 градусов. При этом паразиты являются еще и переносчиками крайне опасного заболевания — пироплазмоза.
Как только начнутся первые оттепели, температура превысит 5-7 градусов, начнут активизироваться клещи <…> Важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы защитить питомца от паразитов, — приводит рекомендации кинологов ТАСС.
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01.03.2024 60