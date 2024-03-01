В Петербурге зафиксированы первые в этом году случаи укусов клещей

Всего с жалобами на паразитов в больницы города обратились три человека.

В Петербурге зафиксированы первые жалобы на укусов клещей. Правда, все случаи завозные. Как стало известно порталу «Доктор Питер», всего в медучреждения Северной столицы с начала года обращались три человека.

Один из горожан подцепил паразита в Краснодарском крае, еще двое — встретились с клещами в Таиланде.