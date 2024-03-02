Автовладельцам Ленобласти объяснили, как долго можно «крутить» стартер в машине

В «Ленавтодоре» назвали три возможные проблемы с автомобилем после усердных попыток завести машину.
Многие автовладельцы хоть раз сталкивались с трудностями при запуске машины в холодное время года. Как правило, водители «крутят» стартер в таких ситуациях «до победного», однако это может привести к серьезным проблемам с агрегатами транспортного средства.
Как рассказали в «Ленавтодоре», если слишком долго «крутить» стартер, он начинает перегреваться.
Еще одно негативное последствие усердных попыток завести машину — разряд аккумулятора. С каждым поворотом ключа заряд в батарее уменьшается. В итоге это может привести к ситуации, что АКБ окажется разряженным полностью.
Также эксперты подчеркивают, что излишняя нагрузка на стартер приводит к сокращению ресурса деталей трансмиссии. А именно — обгонной муфты. Но и это еще не все.