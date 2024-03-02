В Петербурге фиксируются сбои в работе GPS — СМИ

Местные жители жалуются на перебои в работе навигаторов.

В Петербурге наблюдаются перебои в работе навигаторов после ЧП на Пискаревском проспекте. Об этом пишет «Фонтанка».

Пользователи Сети отмечают, что проблема носит локальный характер. Навигаторы сбоят в определенных частях города.

«Возле Юлмарта не работает. Точнее, показывает что в лесу», «Работает, с Севера на Юг по ЗСД», «Я недалеко, на Пискаревке, работает отлично», «Район Индустриального проспекта — работает плохо, показывает что в лесу», — пишут петербуржцы.