«Пол дома разнесло»: появилось видео, сделанное сразу после удара БПЛА по жилому дому в Петербурге

Информация о пострадавших и погибших не поступала.
В соцсетях появилось видео, записанное спустя несколько минут после удара дрона по жилому дому.
Тут пол дома разнесло, пацаны, — комментирует автор видео.
Напомним, ранним утром на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.
Также в городе создан оперативный штаб во главе губернатора Александра Беглова.
Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям, — пишет Беглов в своем Телеграм.
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02.03.2024 43