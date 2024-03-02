«Пол дома разнесло»: появилось видео, сделанное сразу после удара БПЛА по жилому дому в Петербурге

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В соцсетях появилось видео, записанное спустя несколько минут после удара дрона по жилому дому.

Тут пол дома разнесло, пацаны, — комментирует автор видео.

Напомним, ранним утром на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.

Также в городе создан оперативный штаб во главе губернатора Александра Беглова.

Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям, — пишет Беглов в своем Телеграм.