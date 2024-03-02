Беглов: пострадавшие из-за ЧП в Петербурге получат компенсации

Повреждения в домах будут устранены за счет бюджета города.

Жильцам дома на Пискаревском проспекте, чьи квартиры пострадали в результате взрыва 2 марта, выплатят компенсации. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Повреждения будут устраняться за счет городского бюджета, добавил градоначальник.

Также городские власти оценят ущерб автомобилям для последующего урегулирования ситуации со страховыми компаниями. Более того, предусмотрены компенсации на ЖКХ в случаях длительного ремонта в квартирах пострадавших жильцов.

Напомним, ранним утром на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.

За помощью к медикам обратились шесть человек.