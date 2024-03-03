На реализацию поручений Путина потребуется 17 триллионов рублей

На реализацию поручений Владимира Путина, которые прозвучали в ходе послания Федеральному собранию, понадобится 17 триллионов рублей, сообщает РИА «Новости».
Речь идет про реализацию проектов до 2030 года. Деньги в основном пойдут на ЖКХ, социальную сферу и инфраструктуру.
Больше всего средств задействуют на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 4,5 триллиона рублей. Расходы на социальную сферу составят примерно 3,3 триллиона рублей, большая часть пойдет на программу материнского капитала. Один триллион направят на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения.
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31.12.2023 881