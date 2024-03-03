Мокрый снег, туман, гололедица – прогноз погоды в Ленобласти на 4 марта

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области 4 марта ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер ночью переменный, 1-5 м/с, днем восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1… -10 °C, днем 0… +5 °C. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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