В Ленинградской области 4 марта ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер ночью переменный, 1-5 м/с, днем восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1… -10 °C, днем 0… +5 °C. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.