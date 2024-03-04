В Ломоносове ликвидировали подпольное производство алкогольной продукции

Подпольное производство алкогольной продукции было организовано в арендованном помещении на улице Черникова в городе Ломоносове.
Там полицейские обнаружили производственную линию, а также не менее 3700 литров спиртосодержащей жидкости. Также обыски прошли по адресам проживания соучастников, в гаражах, где они складировали продукцию, в автомобилях, используемых для транспортировки товара. Всего изъято свыше 10 тысяч литров алкоголя, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Видео: МВД России
Задержаны четверо подозреваемых. Деятельность координировал 44-летний житель Парголово. Его сестра занималась сбытом нелегальной продукции в Петербурге и подготовкой сопроводительных документов для отправки товара в другие регионы России. Третий соучастник отвечал за производственные процессы, а четвертый — за доставку товара в места назначения.
Возбуждено уголовное дело.