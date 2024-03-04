На территории Петербургского нефтетерминала нашли беспилотник с 20 килограммами взрывчатки

Начиненный взрывчаткой беспилотник нашли на территории Петербургского нефтяного терминала 3 марта.

Беспилотный аппарат с оторванным крылом нашел сотрудник терминала во время обхода территории. По данным паблика «Мэш», это оказался БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в семь метров, в хвостовой части был установлен итальянский двухцилиндровый двигатель Gilardoni. Он нес на себе 20 килограммов взрывчатки.

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Беспилотник обезвредили на месте, обошлось без взрыва. Его детали передали на экспертизу.

В минувшую субботу, 2 марта, беспилотник ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет. Вечером средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленобласти.