У границ России со стороны Финляндии развернуто 20 тысяч военных НАТО — СМИ

Из них четыре тысячи — солдаты Финляндии.

НАТО начало учения у границ России. Группировка численностью в 20 тысяч солдат развернута в Финляндии, передает «Военное обозрение».

Учения Nordic Response 2024 продлятся с 4 по 15 марта. Также маневры будут проходить в Норвегии и Швеции. В учениях примут участие порядка военных 50 кораблей, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.