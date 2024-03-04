У границ России со стороны Финляндии развернуто 20 тысяч военных НАТО — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Из них четыре тысячи — солдаты Финляндии.

НАТО начало учения у границ России. Группировка численностью в 20 тысяч солдат развернута в Финляндии, передает «Военное обозрение».

Учения Nordic Response 2024 продлятся с 4 по 15 марта. Также маневры будут проходить в Норвегии и Швеции. В учениях примут участие порядка военных 50 кораблей, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

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