Весна задерживается: в Ленобласти ожидается до -15 градусов на этой неделе

Влиять на погоду в регионе будет новый антициклон с севера.
Синоптик Александр Колесов предупредил жителей Ленобласти о значительном понижении температуры на этой неделе. По ночам столбики термометров местами будут показывать и до — 15 градусов.
Как отметил метеоролог, на погоду в регионе будет оказывать влияние новый антициклон с севера, который пришел следом за холодным фронтом.
Ночи будут прохладнее, поэтому и -5…-10 гр. может быть, а местами при прояснениях до -12…-15 гр. температура понизится. Но март же месяц, поэтому дневная температура и по области тоже близкая к 0 гр., а точнее от -2 до +2 гр, — рассказал синоптик.
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02.03.2024 79