В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьерах

Взрывные работы пройдут во вторник, 5 марта.

В Выборгском районе Ленобласти продолжается разработка карьеров. В связи с этим 5 марта на объектах снова прогремят взрывы. Местных жителей простят не переживать.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 5 марта в карьерах Выборгского района будут проводиться плановые взрывные работы», — указано в сообщении ведомства.