В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьерах

Взрывные работы пройдут во вторник, 5 марта.
В Выборгском районе Ленобласти продолжается разработка карьеров. В связи с этим 5 марта на объектах снова прогремят взрывы. Местных жителей простят не переживать.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 5 марта в карьерах Выборгского района будут проводиться плановые взрывные работы», — указано в сообщении ведомства.
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