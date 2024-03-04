В Выборгском районе снова прогремят взрывы на карьерах

Автор: Анастасия Щербакова
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Взрывные работы пройдут во вторник, 5 марта.

В Выборгском районе Ленобласти продолжается разработка карьеров. В связи с этим 5 марта на объектах снова прогремят взрывы. Местных жителей простят не переживать.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 5 марта в карьерах Выборгского района будут проводиться плановые взрывные работы», — указано в сообщении ведомства.
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