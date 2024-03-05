«Прямая линия» с Дрозденко: какие проблемы поднимали жители в марте 2024 года?

Вчера, 4 марта, состоялась «прямая линия» с главой Ленобласти. Александр Дрозденко выслушал жалобы жителей и прокомментировал возможные решения. Рассказываем, о чём шла речь.
Полную версию эфира опубликовало издание «ЛенТВ24».
Водоснабжение в посёлке Ромашки
В ходе «прямой линии» к губернатору обратилась жительница посёлка Ромашки Приозерского района. Женщина жаловалась на проблемы с водоснабжением в населённом пункте — слабый напор воды.
Как заявил глава района Александр Соклаков, все необходимые работы на коммуникациях были начаты в прошлом году, но ещё не завершены. В планах — продолжить реконструкцию, когда позволит погода. Он отметил, что качество воды ухудшилось из-за весны, так как идет помутнение воды в Вуоксе.
Тем временем губернатор поручил ускорить данный процесс, а также поставил ситуацию на личный контроль.
Тарифы на доставку питьевой воды в Выборгском районе
Следующий звонок поступил от жительницы Выборгского района. Она сообщила о повышении цены за подвоз воды.
Женщина проживает в неблагоустроенном доме в посёлке имени Калинина. В общем доступе нормальной воды нет, так как отсутствуют и колонка, и колодец. Единственная доступная жидкость — «ржавая вода из-под земли».
Александр Юрьевич поручил разобраться в ситуации. Комитет по тарифам проведет проверку действий «Леноблводоканала». Глава Ленобласти пообещал, что в проблеме попытаются разобраться в ближайшие дни.
Строительство школы в Тихвине
Из Тихвина поступила жалоба на нехватку школ. Дети вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в учебное заведение. А всё из-за того, что школы переполнены.
Александр Дрозденко заявил, что готов дать поручение по проектированию новой школы в 1-м микрорайоне города. На данный момент уже выбран земельный участок, получены техусловия и подготовлена предпроектная документация.
Новая школа рассчитана на 600 мест. Сейчас стоимость оценивается под 900 млн рублей.
Возвращение одного из маршрутов в Тосненском районе
Жительница городского посёлка Фёдоровское обратилась к главе региона с просьбой восстановить автобусный маршрут №550. Он связывал населённый пункт с Колпино. Сейчас его нет.
При этом глава Тосненского района Андрей Клементьев признался, что услышал об отмене маршрута уже на «прямой линии» с губернатором. Дрозденко распорядился вернуться автобусное сообщение «Фёдоровское-Колпино».
Школы в Новом Девяткино
Жительница Ленобласти обратилась с вопросом по поводу строительства школ в Новом Девяткино. В особенности её интересовала информация по постройке второй.
Он отметил, что в МЧС предоставлять участок отказались, так как у них на него уже есть планы. Однако глава региона планирует встретиться с министром МЧС РФ Александром Куренковым для обсуждения проблемы.
Строительство двух школ закроют все потребности по этому направлению в Новом Девяткино, обозначил губернатор.
Ремонт жилого дома в посёлке Дружная Горка
Из посёлка Дружная Горка Гатчинского района до главы региона дозвонились с проблемой водоснабжения. В доме на Красненской улице прекратилась подача воды в результате недавней аварии на водонапорной башне. Местный житель пояснил, напора почти отсутствует, а горячую воду обещают уже несколько лет. При этом в посёлке действует котельная, работающая на угле, хотя есть возможность перевести её на газ.
Александр Юрьевич в свою очередь заявил, что для местных важно наличие горячей воды независимо от источника — газа или угля. Он также добавил, что не так давно был приобретён котел для горячей воды. Работы по его установке запланированы на этот год — весну или лето.
Коммунальные службы обозначили сроки по устранению последствий недавней аварии — 6 марта. Губернатор поручил Людмиле Нещадим проследить за сроками завершения работ. Кроме того, специалисты выедут на место для оценки ситуации с водонапорной башней и котельной.
Льготный проезд для пенсионеров
Глава Ленобласти в ходе «прямой линии» поддержал идею жительницы посёлка Мга, предложившей сделать проезд в автобусах для пенсионеров старше 80 лет бесплатным.
Александр Юрьевич подчеркнул, что для этой возрастной категории пенсионеров уже есть региональная льгота — отсутствие платы за капитальный ремонт. Бесплатный проезд в автобусах также мог бы стать еще одной мерой поддержки пожилых граждан.