«Прямая линия» с Дрозденко: какие проблемы поднимали жители в марте 2024 года?

Автор: Маргарита Константинова
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Вчера, 4 марта, состоялась «прямая линия» с главой Ленобласти. Александр Дрозденко выслушал жалобы жителей и прокомментировал возможные решения. Рассказываем, о чём шла речь.

Полную версию эфира опубликовало издание «ЛенТВ24».

Водоснабжение в посёлке Ромашки

В ходе «прямой линии» к губернатору обратилась жительница посёлка Ромашки Приозерского района. Женщина жаловалась на проблемы с водоснабжением в населённом пункте — слабый напор воды.

Как заявил глава района Александр Соклаков, все необходимые работы на коммуникациях были начаты в прошлом году, но ещё не завершены. В планах — продолжить реконструкцию, когда позволит погода. Он отметил, что качество воды ухудшилось из-за весны, так как идет помутнение воды в Вуоксе.

Тем временем губернатор поручил ускорить данный процесс, а также поставил ситуацию на личный контроль.

«Сразу же после праздников попрошу, чтобы руководство Водоканала с вами связалось и вам дали развернутый ответ – что и в какие сроки будет сделано в этом году. Я поставлю на контроль, чтобы по Ромашкам работы были завершены в летний период этого года», — заявил Дрозденко.
В Водоканале пояснили, что давление теряется на трассах. Обследование запланировано на апрель-май 2024-го.

Тарифы на доставку питьевой воды в Выборгском районе

Следующий звонок поступил от жительницы Выборгского района. Она сообщила о повышении цены за подвоз воды.

«У нас тариф был 38,42 рубля за один куб. С сентября нам сделали плату за куб воды – 1 240,09 рубля, а с января – уже 1 750,16 рубля. То есть, это 7 000 рублей за одну машину, за четыре куба», – посетовала обратившаяся.

Женщина проживает в неблагоустроенном доме в посёлке имени Калинина. В общем доступе нормальной воды нет, так как отсутствуют и колонка, и колодец. Единственная доступная жидкость — «ржавая вода из-под земли».

«Вам же практически в 30 раз увеличили тариф! Ну пусть – в 20 раз. На мой взгляд, Водоканал не прав, но надо еще перепроверить информацию», — удивился губернатор такому резкому скачку цен.

Александр Юрьевич поручил разобраться в ситуации. Комитет по тарифам проведет проверку действий «Леноблводоканала». Глава Ленобласти пообещал, что в проблеме попытаются разобраться в ближайшие дни.

Строительство школы в Тихвине

Из Тихвина поступила жалоба на нехватку школ. Дети вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в учебное заведение. А всё из-за того, что школы переполнены.

Александр Дрозденко заявил, что готов дать поручение по проектированию новой школы в 1-м микрорайоне города. На данный момент уже выбран земельный участок, получены техусловия и подготовлена предпроектная документация.

«Я готов дать поручение по проектированию школы с привязкой к участку, а ближе к концу года обсудим вопрос по строительству школы на 2025-27 года. Нам в год нужно строить не меньше восьми школ, с тем, чтобы выйти к 30 году полностью только в первую смену обучения», — заявил он.

Новая школа рассчитана на 600 мест. Сейчас стоимость оценивается под 900 млн рублей.

Возвращение одного из маршрутов в Тосненском районе

Жительница городского посёлка Фёдоровское обратилась к главе региона с просьбой восстановить автобусный маршрут №550. Он связывал населённый пункт с Колпино. Сейчас его нет.

При этом глава Тосненского района Андрей Клементьев признался, что услышал об отмене маршрута уже на «прямой линии» с губернатором. Дрозденко распорядился вернуться автобусное сообщение «Фёдоровское-Колпино».

«Мне пишут оперативно, что маршрут в настоящее время отменён в связи с крайне низким пассажиропотоком и наличием дублирующих транспортных связей. Сообщение организовано с пересадкой на автобусах №493 и 325. Как так выходит, что на бумаге автобус работает, а на деле от пассажиров поступают жалобы. Фёдоровское у нас быстрорастущее поселение и в плане жителей, и в плане промышленности. Необходимо этот маршрут восстанавливать», — заявил Александр Юрьевич.

Школы в Новом Девяткино

Александр Юрьевич
Изображение: скриншот трансляции «прямой линии»

Жительница Ленобласти обратилась с вопросом по поводу строительства школ в Новом Девяткино. В особенности её интересовала информация по постройке второй.

«В проекте было строительство двух школ. Одна – в микрорайоне ПИК. Там школа будет строиться. Мы планируем, что она будет в графике построена, к 1 сентября 2026 года. Вторую школу мы хотели строить на границе Мурино и Нового Девяткино, там, где территория МЧС. Там есть небольшой участок, который позволяет разместить школу – 2,5 га. У нас есть 1 га, но на нем школу не построить. И мы попросили у МЧС дать нам землю в плюс, чтобы мы могли школу на 1200 мест построить», — сообщил Александр Юрьевич. 

Он отметил, что в МЧС предоставлять участок отказались, так как у них на него уже есть планы. Однако глава региона планирует встретиться с министром МЧС РФ Александром Куренковым для обсуждения проблемы.

Строительство двух школ закроют все потребности по этому направлению в Новом Девяткино, обозначил губернатор.

Ремонт жилого дома в посёлке Дружная Горка

Из посёлка Дружная Горка Гатчинского района до главы региона дозвонились с проблемой водоснабжения. В доме на Красненской улице прекратилась подача воды в результате недавней аварии на водонапорной башне. Местный житель пояснил, напора почти отсутствует, а горячую воду обещают уже несколько лет. При этом в посёлке действует котельная, работающая на угле, хотя есть возможность перевести её на газ.

«В этом году будут проведены работы по модернизации котельной, но пока она у нас остается именно на угле. У нас несколько котельных, которые не переведены на газ, в том числе и эта», — отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Александр Юрьевич в свою очередь заявил, что для местных важно наличие горячей воды независимо от источника — газа или угля. Он также добавил, что не так давно был приобретён котел для горячей воды. Работы по его установке запланированы на этот год — весну или лето.

Коммунальные службы обозначили сроки по устранению последствий недавней аварии — 6 марта. Губернатор поручил Людмиле Нещадим проследить за сроками завершения работ. Кроме того, специалисты выедут на место для оценки ситуации с водонапорной башней и котельной.

Льготный проезд для пенсионеров

Глава Ленобласти в ходе «прямой линии» поддержал идею жительницы посёлка Мга, предложившей сделать проезд в автобусах для пенсионеров старше 80 лет бесплатным.

Александр Юрьевич подчеркнул, что для этой возрастной категории пенсионеров уже есть региональная льгота — отсутствие платы за капитальный ремонт. Бесплатный проезд в автобусах также мог бы стать еще одной мерой поддержки пожилых граждан.

«У нас же сейчас действует льгота, те, кому старше 80, за капремонт не платят. Давайте также сделаем бесплатный проезд. По пластиковой карточке, чтобы был учет. Готов изменения в социальный кодекс внести, введем карточку, чтобы мы четко считали поездки, потому что все равно нам перевозчики потом скажут: «Любую льготу применяйте, но нам это компенсируйте». Поэтому мы внимательно посчитаем, чтобы работало через валидатор», — озвучил он.
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