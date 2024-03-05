«Прямая линия» с Дрозденко: какие проблемы поднимали жители в марте 2024 года?

Вчера, 4 марта, состоялась «прямая линия» с главой Ленобласти. Александр Дрозденко выслушал жалобы жителей и прокомментировал возможные решения. Рассказываем, о чём шла речь.

Полную версию эфира опубликовало издание «ЛенТВ24».

Водоснабжение в посёлке Ромашки

В ходе «прямой линии» к губернатору обратилась жительница посёлка Ромашки Приозерского района. Женщина жаловалась на проблемы с водоснабжением в населённом пункте — слабый напор воды.

Как заявил глава района Александр Соклаков, все необходимые работы на коммуникациях были начаты в прошлом году, но ещё не завершены. В планах — продолжить реконструкцию, когда позволит погода. Он отметил, что качество воды ухудшилось из-за весны, так как идет помутнение воды в Вуоксе.

Тем временем губернатор поручил ускорить данный процесс, а также поставил ситуацию на личный контроль.

«Сразу же после праздников попрошу, чтобы руководство Водоканала с вами связалось и вам дали развернутый ответ – что и в какие сроки будет сделано в этом году. Я поставлю на контроль, чтобы по Ромашкам работы были завершены в летний период этого года», — заявил Дрозденко.

В Водоканале пояснили, что давление теряется на трассах. Обследование запланировано на апрель-май 2024-го.

Тарифы на доставку питьевой воды в Выборгском районе

Следующий звонок поступил от жительницы Выборгского района. Она сообщила о повышении цены за подвоз воды. «У нас тариф был 38,42 рубля за один куб. С сентября нам сделали плату за куб воды – 1 240,09 рубля, а с января – уже 1 750,16 рубля. То есть, это 7 000 рублей за одну машину, за четыре куба», – посетовала обратившаяся. Женщина проживает в неблагоустроенном доме в посёлке имени Калинина. В общем доступе нормальной воды нет, так как отсутствуют и колонка, и колодец. Единственная доступная жидкость — «ржавая вода из-под земли». «Вам же практически в 30 раз увеличили тариф! Ну пусть – в 20 раз. На мой взгляд, Водоканал не прав, но надо еще перепроверить информацию», — удивился губернатор такому резкому скачку цен. Александр Юрьевич поручил разобраться в ситуации. Комитет по тарифам проведет проверку действий «Леноблводоканала». Глава Ленобласти пообещал, что в проблеме попытаются разобраться в ближайшие дни.