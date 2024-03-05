Со дня первого зафиксированного случая Сovid-19 в Петербурге — ровно 4 года

Именно 5 марта 2020 года принято считать началом пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге.

Как передает Комитет по здравоохранению Петербурга, с того дня, когда в городе был зафиксирован первый случай коронавируса, прошло ровно четыре года. 5 марта 2020-го у пациента Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина был подтвержден диагноз.

Этот день принято считать началом пандемии COVID-19 в нашем городе. С каждым днем пациентов поступало все больше, в том числе в тяжелой и крайне тяжелой форме. В определенный момент стало понятно, что коек инфекционной больницы им. С.П. Боткина недостаточно, и Правительство города приняло решение о временном перепрофилировании других стационаров под прием пациентов с COVID-19, — рассказали в Комздраве.