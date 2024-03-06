Пара совершила двойное убийство во Всеволожске

Как сообщал ivbg.ru, руководитель ЖЭК 4 марта обнаружил мертвых людей в подвале девятиэтажного дома на улице Плоткина во Всеволожске. На полу лежали 54-летний житель соседнего дома и тело женщины, на вид которой около 45 лет.

У погибшего криминалисты заметили следы побоев, на трупе женщины не менее семи ножевых ран. Заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемых задержали 5 марта. Ими оказались 36-летний житель Всеволожска и его 26-летняя знакомая без определенного места жительства.

По предварительным данным, задержанные распивали спиртное с погибшими. Возник конфликт, в ходе которого мужчину забили до смерти, а ставшую свидетельницей преступления женщину зарезали.

Фото: spb_police78