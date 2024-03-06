Топ-10 вопросов, возникающих на приёме у стоматолога — отвечает врач-ортодонт

Сегодня, 6 марта, проходит Международный день зубного врача. В честь праздника удалось пообщаться с врачом-ортодонтом Годявиным Романом Александровичем из Петербурга. Специалист рассказал, когда следует чистить зубы и почему, ответил на вопросы, нужно ли ставить брекеты при неправильном прикусе и от чего появляется чувствительность зубов, а также поведал о многом другом.

Нужно ли периодически менять зубную пасту?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно изначально отметить, что в целом все зубных пасты можно разделить на две большие группы — лечебные и профилактические.

Если мы говорим о лечебных пастах, как правило, их назначает доктор при наличии определенных проблем. Тогда действительно ими на постоянной основе пользоваться нельзя, поскольку может развиваться привыкание или усугубление проблем. Например, пасты с антисептиками, назначаемые при пародонтите, при длительном применении могут вызывать нарушение микрофлоры ротовой полости. Также и отбеливающие пасты — при длительном применении ввиду наличия аброзивных компонентов могут приводить к структурным нарушениям эмали, появлению повышенной чувствительности.

Профилактическими зубными пастами можно пользоваться на постоянной основе длительное время.

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Чистить зубы необходимо до или после завтрака?

На этот счёт существуют противоположные мнения. И истина всегда где-то посередине.

Конечно, после приёма пищи необходимо чистить зубы, иначе её остатки в купе с микроорганизмами будут приводить к появлению кариеса из-за ферментации углеводов и образования кислот.

Чистить ли зубы утром до приема пищи? Я своим пациентам рекомендую чистить и до приёма пищи. Это необходимо, чтобы убрать весь налёт, образующийся за ночь, который вместе с пищей обычно попадает в желудочно-кишечный тракт при чистке зубов после еды.

Как часто нужно делать чистку зубов у стоматолога?

Индивидуальная гигиена полости рта в домашних условиях не обеспечивает полную защиту от кариеса и его осложнений, поскольку всегда есть труднодоступные участки, не поддающиеся полному очищению, где может и будет развиваться кариес. Комплекс гигиенических мероприятий в условиях кабинета позволяет максимально качественно убрать все мягкие и твёрдые зубные отложения.

Профгигиену необходимо проводить каждые четыре-шесть месяцев.

От чего может возникнуть подвижность зубов и как этого избежать?

Следует отметить, что зубы в норме обладают минимальной степенью подвижности, которая фактически не заметна. Это так называемая физиологическая подвижность. Однако в некоторых ситуациях может возникать патологическая подвижность зубов. Глобально она может быть связана с двумя основными причинами:

повышенная нагрузка на зубы или так называемая окклюзионная травма;

патологические процессы в пародонте (тканях, которые окружают зубы).

Для того чтобы избежать возможных проблем, необходимы регулярные осмотры у врача-стоматолога, который при своевременном обнаружении предрасполагающих факторов к развитию проблемы сможет её предотвратить либо максимально минимизировать.

Обязательно ли ставить брекеты при неправильном прикусе?

В большинстве случаев да. Поскольку неправильный прикус, помимо эстетической составляющей, может приводить к повышенной стираемости зубов, мышечно-суставной дисфункции и проблемам с гигиеной полости рта. Однако из каждого правила есть исключения. Окончательное решение принимает врач-ортодонт на основании комплексного обследования и диагностики зубочелюстной системы.

Могут ли ополаскиватели для рта негативно воздействовать на зубы или организм человека?

Здесь, как и с зубными пастами. Профилактическими ополаскивателями можно пользоваться на постоянной основе. А вот лечебные, содержащие в своём составе антисептики и тому подобное, лучше использовать ограниченно и по показаниям. Поскольку те же самые антисептики могут нейтрализовать не только «плохие бактерии» полости рта, но и хорошие, что негативно отразиться на защитных силах полости рта.

Обязательно ли удалять зубы мудрости?

Любая медицинская манипуляция проводится строго по показаниям. Если есть показания к удалению зубов мудрости. Например, воспаление десны в области восьмого зуба, либо этот зуб препятствует перемещению зубов на этапе ортодонтической коррекции или они оказывают давление на впереди стоящие зубы и как-то могут повлиять на стабильность результата ортодонтического лечения, то да, их нужно удалять.

С чем может быть связана повышенная чувствительность зубов?

Повышенная чувствительность зубов или гиперестезия, как правило, возникает при нарушении поверхностной ткани зуба — эмали. При истончении/разрушении эмали происходит оголение дентинных канальцев, где находятся «чувствительные структуры».

Причин появления чувствительности много: кариес, стираемость зубов из-за повышенной жевательной нагрузки, избыточная механическая нагрузка при чистке зубов в сочетании с использованием чрезмерно абразивных средств гигиены, проблемы с ЖКТ, врожденные проблемы с эмалью — гипоплазия и прочие.

Почему возникает кровоточивость дёсен?

Кровоточивость дёсен может быть связана с воспалительными заболеваниями дёсен, так и факторами не воспалительного характера. В большинстве случаев воспалительные процессы обусловлены инфекционными агентами при неудовлетворительной гигиене полости рта.

Также есть факторы, не связанные с инфекционным воспалением — механическая травма при чистке. Наличие ортодонтических и ортопедических конструкций может приводить к механической травматизации слизистой. Также общие проблемы в организме, такие как авитаминоз и гормональные сбои, могут приводить к повышенной кровоточивости дёсен.

Какие рекомендации вы можете дать людям, основываясь на своём опыте?

Самая частая проблема, с которой приходится сталкиваться на детском ортодонтическом приёме: многие родители убеждены, что молочные зубы лечить не нужно.

Да, если до смены молочного зуба на постоянный остается меньше шести-восьми месяцев, то смысла его лечить нет и можно удалить. Но если до смены молочного на постоянный зуб остается ещё много времени, то в наших интересах как можно дольше сохранить этот зуб в полости рта, для того, чтобы он держал место в зубной дуге для своего последователя. Если есть кариес, то есть очаг воспаления. Значит, его нужно устранить, пролечить. Это связано с тем, что кариес, как любое воспаление, имеет тенденцию к распространению и переходу в более сложные формы, лечение которых порой заканчивается не в кресле детского стоматолога, а в стационаре.