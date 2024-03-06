На СВО погибли бойцы из Вырицы и Светогорска

В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Вырица Гатчинского района Андрей Хянинен и Светогорска Выборгского района Ленобласти Эдуард Югов.

Прощание с Андреем состоялось сегодня, 6 марта, похоронили бойца на кладбище в деревне Вырица.

Прощание с Эдуардом также было запланировано на сегодня, но траурное мероприятие отменили. Новую дату пока не назначали.