На СВО погибли бойцы из Вырицы и Светогорска

В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Вырица Гатчинского района Андрей Хянинен и Светогорска Выборгского района Ленобласти Эдуард Югов.
Прощание с Андреем состоялось сегодня, 6 марта, похоронили бойца на кладбище в деревне Вырица.
Прощание с Эдуардом также было запланировано на сегодня, но траурное мероприятие отменили. Новую дату пока не назначали.
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