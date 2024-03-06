В Ленобласти снова прошли проверки перевозчиков

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, рейды состоялись во Всеволожском районе. В ходе проверок выяснилось, что некоторые водители работали без разрешений на оказание услуг.

Сотрудники комитета по транспорту Ленинградской области 6 марта провели очередной рейд по выявлению нарушений среди перевозчиков.

Проверке в Кудрово подверглись несколько десятков автомобилей. У ряда водителей были обнаружены грубые нарушения: отсутствие российских прав, регистрации ТС и даже разрешений на перевозку.

В результате рейда часть транспорта была эвакуирована на штрафстоянку. Как уточнили в профильном комитете, подобные проверки проводятся во всех районах Ленобласти на регулярной основе.

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06.03.2024 59
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