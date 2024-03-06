Матвиенко о поездках провинившихся артистов в ДНР: «Не то место для их покаяния»

Глава Совфеда поддержала жителей Донбасса, ранее заявлявших, что их регион — не «стиральная машина», где артисты могут отбелить свою репутацию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала набирающую моду среди провинившихся артистов ездить в ДНР. Глава законодательного органа считает, что Донбасс — не то место, где представители шоу-бизнеса могут восстановить свою подпорченную репутацию.

Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс – не то место куда направлять их для так называемого покаяния. Жители Донбасса говорят: «Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», – цитирует Матвиенко ТАСС.