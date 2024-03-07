Восьмилетний мальчик попал в реанимацию, упав на детской площадке в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Восьмилетнего мальчика с серьезными повреждениями органов госпитализировали после падения на детской площадке в Петербурге.

Ребенок неудачно сорвался с высоты. У него диагностировали внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области.

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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06.03.2024 72
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