Восьмилетний мальчик попал в реанимацию, упав на детской площадке в Петербурге

Восьмилетнего мальчика с серьезными повреждениями органов госпитализировали после падения на детской площадке в Петербурге.
Ребенок неудачно сорвался с высоты. У него диагностировали внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области.
Ребенок находится в тяжелом состоянии.
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