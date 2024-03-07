Восьмилетний мальчик попал в реанимацию, упав на детской площадке в Петербурге

Восьмилетнего мальчика с серьезными повреждениями органов госпитализировали после падения на детской площадке в Петербурге.

Ребенок неудачно сорвался с высоты. У него диагностировали внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов и внешних половых органов, а также гематому лево-височной области.

Ребенок находится в тяжелом состоянии.