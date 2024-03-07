В Петербурге женщина чудом выжила под колесами автобуса

Водитель не заметил пешехода при повороте и едва не переехал несчастную.

Пешеход пыталась пересечь дорогу на пересечении Торжковской и набережной Чёрной речки, однако в этот момент маневр совершал автобус. Женщина оказалась в «слепой зоне» водителя. Спустя мгновенье петербурженка оказалась под транспортом.

К счастью, трагедии удалось избежать. Женщина выжила. На помощь пострадавшей тут же бросились прохожие.

Момент ДТП публикует Mash на Мойке.