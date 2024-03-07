Хорватский футболист рассказал о том, что его раздражает в России

Хорватский футболист «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о раздражающих в России вещах. Его слова передает «Чемпионат».

«Я чувствую, что Россия – мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», – сообщил Кристиян Бистрович

Футболист добавил, что ему очень нравилось жить в Москве, когда он выступал за ЦСКА. По его словам, ему очень близок российский менталитет. Он отметил, что так же при знакомстве закрыт, но после близкого общения открывается глубже.

Бистрович играет за «Балтику» с сентября 2023 года. В составе калининградской команды он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Права на Бистровича с 2018 года принадлежат московскому ЦСКА. За это время команда несколько раз отдавала игрока в аренду. Помимо «Балтики», хорват играл в турецких «Касымпаше» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне».