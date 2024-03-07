Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 7 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

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На Авдеевском направлении противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

На Херсонском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

Уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата.