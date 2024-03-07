В Петербурге задержаны еще 5 киллеров, орудовавших в 90-е годы

Автор: Анастасия Щербакова
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Бывший главарь преступной группы был задержан ранее.

В Петербурге оперативники задержали еще пятерых участников банды из 90-х, организовавшей серию убийств.

Ранее правоохранители также задержали главаря группировки и двух подельников. Их жертвами стали «бригадиры» банды. В 1997 году киллеры расправились с ними из-за подозрений в краже денег из так называемого «общака».

Задержанных же пятерых граждан оперативники подозревают в убийстве 51-летнего криминального авторитета, а также девушки, личность которой не установлена, — передает МВД по Петербургу и Леноблсти.

 

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